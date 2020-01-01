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رسميا .. الأردن يبلغ واشنطن رفضه خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

الجمعة 29 مايو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. الأردن يبلغ واشنطن رفضه خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية


رام الله / سما /

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأمريكي مايك بومبيو مساء الخميس، رفض المملكة للخطة الإسرائيلية، التي تقضي بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.


وأكد الصفدي خلال مباحثات هاتفية مع بومبيو، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تقويض فرص السلام"، داعيا إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة، لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، بحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.


وذكر الصفدي أن "السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي، سيظل الأردن يعمل على تحقيقه".


يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تنفيذ خطوة الضم في تموز/ أيلول المقبل، وفق ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب تشكيله حكومة ائتلافية مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس.


ومن المخطط أن تشمل خطة الضم الإسرائيلية أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن، التي تمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. 

#الاردن #اسرائيل #امريكا #ضم الضفة

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