يتم حصر المخالطين حاليا ..محافظ قلقيلية يقرر اغلاق 3 قرى بسبب فيروس كورونا

قلقيلية/سما/

اكد اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم ان الاجهزة الامنية اغلقت ثلاثة قرى تم تسجيل اصابات بفيروس كورونا فيها لحين الانتهاء من حصر المخالطين وظهور نتائج الفحوصات.

وجاء في بيان المحافظ:



• تم تحويل المصابين ال " 10 " بفيروس كورونا الى مدرسة القلب الكبير بمدينة قلقيلية – مركز الحجر – ليتم متابعة حالتهم الصحية، فيما زال المصاب الاول في مشفى عمر القاسم ببلدة عزون – مشفى العلاج- وحالته مستقره.

• تم تحديد الخارطة الوبائية الجديدة للمصابين ال " 10 " حيث بلغت 64 شخصاً حتى اللحظة وأرسلت الى المختبرات المركزية في مدينة رام الله وننتظر نتائجها.

• بلدات " عزون عتمه، سنيريا، بيت أمين " مغلقة بالكامل وتقوم المؤسستين الطبية والأمنية بمتابعة الوضع الميداني عن كثب.

• نناشد أهالي القرى المذكورة البقاء في منازلهم وأخذ الحيطه والحذر وتطبيق كل وسائل الوقايه والسلامه العامه.