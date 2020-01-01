عورتاني: سنوفر أفضل شروط السلامة والوقاية لطلبة الثانوية العامة وطواقم الامتحان

رام الله / سما /

شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية موسعة للعمل بشكل متكامل لتوفير مقومات واستحقاقات انعقاد دورة امتحانات الثانوية العامة في أجواء آمنة ومريحة يطمئن لها الطلبة وأولياء الأمور، وفق بيان لوزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وقال عورتاني إن الوزارة تنظم امتحان الثانوية العامة لهذا العام في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالمشهد الكوروني، وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف بالأساس إلى توفير أفضل شروط السلامة والوقاية للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء.

وأوضح أنه تم وضع بروتوكول صحي خاص يحكم كافة مفاصل الامتحان، حيث تتولى وزارة الصحة في إطار البروتوكول مهمة متابعة وضعية انتشار فيروس كورونا وانعكاسات ذلك على الطلبة، إذ تقوم الوزارة بتقدير الموقف بشكل مستمر وتقديم البيانات والرأي الخبير لوزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المصابين أو المخالطين أو المحجورين والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في كل حالة.

وأشار إلى أن المستجدات المرتبطة بالمشهد الكوروني ووتيرة انتشار الفيروس تقتضي اتخاذ جهات الاختصاص قرارات ميدانية رشيدة مستندة إلى واقع الأمور؛ بشأن قيود إضافية على الجلوس للامتحان تمس أشخاص أو مناطق.

وطمأن عورتاني الطلبة وأولياء أمورهم بأن عدم تمكن أي طالب من التقدم للامتحان أو من استكماله على خلفية كورونية؛ لا يمس بأي حال من الأحوال حقه في فرص متكافئة في امتحان الثانوية العامة، حيث ستقوم الوزارة بتنظيم دورة خاصة لهذه الفئة من الطلبة في أواخر حزيران الجاري، كما سيتاح لمن يرغب منهم فرصة الجلوس للدورة الثانية في شهر آب كباقي الطلبة.

وأعرب عن تقديره لحرص مجتمعنا بكافة مكوناته على إنجاح الثانوية العامة في هذه الظروف الاستثنائية ونتمنى على الجميع الحفاظ على أجواء مريحة وهادئة تُمكّن أحبتنا الطلبة من الجلوس للامتحان دون أي توتير لا طائل منه.

وأكد أن عدم السماح لأي طالب بالجلوس للامتحان حالياً هو فقط بدافع حمايته وحماية أقرانه من مخاطر لا تحمد عقباها، وينبغي ألا يرى ذلك كمس بحقه في التعليم بل هو حفاظ على حقه وحق عشرات الآلاف من أقرانه في الصحة والسلامة والأمان.