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اسرائيل :ارتفاع في عدد الاصابات يزيد مخاوف تفشي كورونا مجددا

الجمعة 29 مايو 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل :ارتفاع في عدد الاصابات يزيد مخاوف تفشي كورونا مجددا


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت أن عدد الإصابات ارتفع منذ بداية تفشي الفيروس ولغاية الآن إلى 16,872، فيما بلغت حصيلة الوفيات 284، ووصلت الإصابات الحرجة إلى 37، أما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملا فبلغت 36 حالة.

وأعلن طاقم مواجهة فيروس كورونا عن إطلاق حملة لإجراء فحوصات دم مخبرية لمئة ألف شخص، وذلك استعدادا لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن "العمل قد بدأ، وأنه من المفترض ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا قبل أن نرى مجريات الأحداث المثيرة للاهتمام".

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أيام قليلة، ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من كورونا في البلاد.

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