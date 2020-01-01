عريقات يبحث مع وزير خارجية قبرص آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مع وزير خارجية قبرص ونيكوس كريستودليدس آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والأراضي الفلسطينية.

وأطلع عريقات الوزير القبرصي، على قرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلية ومخططها لاجراء الضم في الاغوار الفلسطينية وأراضي الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات دولية حازمة ضد الضم، الذي تدعمه إدارة ترمب.

من جهته، أكد وزير الخارجية القبرصي رفض بلاده للضم، وأن موقف بلاده واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأي حل سلمي يجب أن يكون مبني بالأساس على نظام دولي يحكمه القانون الدولي، وينهي الاحتلال، ويفضي إلى إقامة دولتين على حدود 1967