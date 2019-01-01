تدهور صحة الخضري ممثل حماس المعتقل بالسعودية

غزة / سما /

أفاد حساب معتقلي الرأي بأن الحالة الصحية لمنسق علاقة حركة حماس مع السعودية الدكتور محمد الخضري قد تدهورت مؤخرا، وأنه أصبح غير قادر على الحركة أو خدمة نفسه.

وأضاف حساب معتقلي الرأي -المعني بمعتقلي الرأي في السعودية- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نجله هاني الخضري نُقل إلى زنزانة والده لرعايته.

وفي بداية أبريل/ نيسان الماضي، جددت حماس دعوتها للسلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين -خاصة الخضري الذي يزيد عمره على ثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض- خاصة بعد انتشار وباء كورونا في المملكة.

ومضى على اعتقال الخضري والعشرات من الفلسطينيين في السعودية أكثر من عام، كما شنت السلطات السعودية في فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات هي الثانية من نوعها ضد مقيمين فلسطينيين داعمين أو مقربين من حركة حماس.

وقال حساب معتقلي الرأي في تويتر حينها إن السلطات السعودية "شنت حملة اعتقالات تعسفية جديدة استهدفت مقيمين فلسطينيين على خلفية دعمهم للمقاومة".

وأضاف الحساب أن عددا ممن اعتقلوا في الحملة الثانية هم من أقارب أو أبناء من اعتقلوا في الحملة الأولى التي جرت في أبريل/نيسان 2019 للسبب ذاته.

(الجزيرة نت )