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صور.. الشرطة تنقذ أم وأبنائها من تهديد الأب بالقتل في بيت لحم

الخميس 28 مايو 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الشرطة تنقذ أم وأبنائها من تهديد الأب بالقتل في بيت لحم


بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة مساء اليوم على شخص خلال قيامه بتهديد زوجته واطفاله بالقتل في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم .
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءاً على اتصال هاتفي من احدى المواطنات على مركز بيت فجار تطلب النجدة بعد تهديد زوجها بقتلها وقتل اطفالهما بادوات حادة، أثناء وجوده على سطح المنزل محاولاً الدخول من خلال احداث فجوة في الجدار ، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة مركز بيت فجار الى منزل العائلة حيث قبضت على الزوج وهو يحاول هدم الجدار للدخول الى المنزل وبحوزته ادوات حادة .
 
وأضافت أن الشرطة أحضرت الشخص و تبين انه من اصحاب السوابق وله قضايا متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وضبطت الادوات الحادة وأحضرت العائلة الى مديرية الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية .

#بيت لحم #اشرطة
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