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وفاة 3 إسرائيليين وارتفاع في أعداد المصابين بـ"كورونا"

الخميس 28 مايو 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 3 إسرائيليين وارتفاع في أعداد المصابين بـ"كورونا"


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة، ومزيد من الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلت في الـ48 ساعة الأخيرة، 64 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 284 حالة.

وبينت أن عدد الإصابات وصل إلى 16872 حالة، منهم 37 بحالة خطيرة، و36 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و35 بحالة متوسطة.

وأشارت إلى أن 14679 تماثلوا للشفاء، فيما بلغت الحالات النشطة 1909.

وناشدت الجمهور الإسرائيلي عدم الدخول بحالة من اللا مبالاة، خصوصًا أن الاعتقاد السائد بأن كورونا أصبح "وراءنا غير صحيح"، مناشدةً إياهم الالتزام بالتعليمات، خصوصًا وضع الكمامات والابتعاد كلُّ واحد عن الآخر مترين، والنظافة الشخصية والتعقيم.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل

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