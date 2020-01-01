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الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

الخميس 28 مايو 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية، لمخالطي المواطن الذي أعلن عن إصابته صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاما.

وأشارت إلى أن 9 من الإصابات في عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا.

وأوضحت أن طواقم الطب الوقائي عملت منذ صباح اليوم على حصر دائرة المخالطين للمصاب الذي أعلن عنه اليوم، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.

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#مي الكيلة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #فلسطين

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