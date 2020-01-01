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ترامب: فيروس كورونا "هدية سيئة" من الصين

الخميس 28 مايو 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: فيروس كورونا "هدية سيئة" من الصين


واشنطن/ وكالات/

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" يوم الخميس، اتهامه الصين بالتسبب في جائحة كورونا، قائلا إن الفيروس "هدية سيئة" من بكين.

وقال ترامب في التغريدة: "في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي (هدية) سيئة للغاية من الصين.. هذا ليس جيدا!".



ترامب

وفي وقت سابق علق ترامب على تخطي الولايات المتحدة لحاجز المئة ألف حالة وفاة نتيجة "كوفيد-19"، قائلا: "لقد وصلنا للتو إلى حزن شديد مع وصول الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا إلى 100000".

وأضاف: "إلى جميع عائلات والأصدقاء الذين توفوا، أود أن أقدم تعاطفي القلبي وحبي لكل ما يمثله هؤلاء العظماء ويمثلونه، الله معكم".

#الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #الصين #فيروس كورونا

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