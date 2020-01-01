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اللجنة الوبائية تناقش وضع فيروس "كورونا" وترفع توصياتها لرئيس الوزراء

الخميس 28 مايو 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوبائية تناقش وضع فيروس "كورونا" وترفع توصياتها لرئيس الوزراء


رام الله / سما /

ناقشت اللجنة الوطنية الوبائية، اليوم الخميس، وضع فيروس "كورونا" في فلسطين، وآخر المستجدات من الناحية الوبائية في المحافظات الفلسطينية، ورفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء محمد اشتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، وذلك عبر تطبيق التراسل عن بعد.

واطلعت اللجنة الوطنية على البروتوكولات الخاصة بالقطاعات المختلفة، والتي سيتم تطبيقها للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن اللجنة الوبائية تضم خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية والصحية والأكاديمية من الضفة الغربية وقطاع غزة.

#محمد اشتيه #فيروس كورونا #فلسطين #اللجنة الوطنية الوبائية #المحافظات الفلسطينية

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