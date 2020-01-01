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الأوقاف بغزة تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة

الخميس 28 مايو 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة


غزة / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، على استمرار قرارها المتعلق بفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات الوقائية والضوابط التي تم اتخاذها في صلاة الجمعة الماضية والعيد.

وشددت على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات والضوابط، مبينةً أنها في حالة تواصل مستمر مع كافة الجهات المختصة لتقييم ودراسة مدى إمكانية فتح المساجد لإقامة الجماعات وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وأوضحت أنها أجرت تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة الماضية والعيد، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون قررت الوزارة استمرار فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة.

وجددت مطالبتها للمواطنين بضرورة التزام إجراءات الوقاية، وإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، وعدم المصافحة أو المعانقة، واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استلامها في الجمعة الماضية، المصنوعة من القماش وتصلح للاستخدام مرات متعددة بعد غسلها أو ما يسد مكانها، وكذلك الالتزام بتعليمات لجان التنظيم وغيرها.

ونوهت إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضامن لاستمرار الجمع، وهو واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التقصير فيه، مؤكدةً على بقاء الرخصة بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، للأصحاء الذين يخشون انتقال المرض إليهم.

ودعت الأوقاف المرضى وضعاف المناعة والنساء والأطفال، وكبار السن إلى أداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، مشيرةً إلى أنه سيستمر إغلاق المتوضأت وحمامات المساجد.

وبينت أن مدة خطبة الجمعة عشر دقائق، مطالبةً الخطباء كافة الالتزام بذلك.

ودعت الوزارة اللجان المسجدية التي أشرفت على تنظيم الصلاة في المساجد، إلى اتباع ذات الإجراءات والضوابط التي تم اتباعها خلال الجمعة الماضية في الجُمع القادمة.

#وزارة الاوقاف #فتح المساجد #صلاة الجمعة #غزة #كورونا

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