بلدية الخليل تؤهل شارع "حارة الزغير" وتُعَبّده

الخليل / سما /

أعادت طواقم بلدية الخليل تأهيل شارع "حارة الزغير" الواصل بين شارع أبو غنّام وشارع السلام، حيث يبلغ طوله 300م، ويخدم هذا الشارع شريحة كبيرة من المواطنين القاطنين فيه، خاصةً طلبة المدارس الذين يرتادون هذا الشارع بشكلٍ يوميٍّ للوصول إلى مدارسهم.

وأوضح رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل المهندس طارق شقير أنّ هذا الشارع كان بحاجة ملّحة لإعادة تأهيله، نظراً للكثافة السكانية فيه، مشيراً إلى أنّ إعادة التأهيل شملت توسعة الشارع وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وتمديد شبكة مياه جديدة، وانتهت بتعبيد الشارع، مُبيناً أنّ هذا الشارع يُعد منفذاً حيوياً كونه يربط بين شارعين رئيسيين، هما السلام وعين سارة.

من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أنّ طواقم البلدية على جهوزية تامة واستعداد كامل لتنفيذ كل المشاريع التي تستهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما إعادة تأهيل شوارع المدينة، لافتاً إلى أنّ طواقم البلدية باشرت إعادة تأهيل المقطع الأخير من شارع الشهيد مروان زلوم "أبو اكتيلة"، موضحاً أنّ العمل متواصل في شارع المنطقة الصناعية "الفحص" لإنهاء المرحلة الأولى منه قبل بداية فصل الشتاء، والذي كان من المفترض أن يتم تسليمه مع نهاية شهر تموز، لكن حالة الطوارئ وظروف الإغلاق حالت دون ذلك.