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الاحتلال يقرر فتح المعابر اعتبارا من الأحد المقبل بشكل يومي

الخميس 28 مايو 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر فتح المعابر اعتبارا من الأحد المقبل بشكل يومي


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفتح المعابر والحواجز أمام العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، بشكل يومي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو.

وأوضحت أنّه سيسمح بدخول الفلسطينيين من أصحاب تصاريح العمل، والتجار، وBMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، والتصاريح الإنسانية الأخرى سارية المفعول.

وقال موقع واللاه العبري" لن يُلزم الأشخاص الذين يدخلون الى إسرائيل بالمكوث أو المبيت فيها لفترة طويلة وإنما سيُسمح بتنقل العمال إلى إسرائيل ومنها بشكل يومي و بإلامكان تجديد التصاريح المنتهية أو التقدم بطلب تجديد للحصول على تصاريح وتجديد بطاقة الممغنطة من خلال المواقع في الضفة لكن ضمن الاجراءات الصحية المعمول بها" .

#سلطات الاحتلال #المعابر الإسرائيلية #العمال الفلسطينيين #اسرائيل

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