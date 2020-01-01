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بعثات الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ الاحتلال عمليات هدم في الضفة والقدس

الخميس 28 مايو 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعثات الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ الاحتلال عمليات هدم في الضفة والقدس


القدس المحتلة / سما /

 أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء مواصلة السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020.

وأوضحت بثعات الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن الاتحاد، اليوم الخميس، أن عمليات الهدم، بما فيها هدم منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلبا على المجتمعات الفلسطينية.

وقال البيان: "إنه في الوقت الذي رحبت البعثات فيه بالتعاون الفلسطيني الإسرائيلي لمكافحة جائحة  كوفيد-19، تابعت بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفشي الوباء في أوائل شهر آذار الماضي، كما استمرت عمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي".

وشددت البعثات الأوروبي على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفاظ عليها في الأرض المحتلة، إضافة إلى ضرورة اتخاذها التدابير المناسبة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

#الاتحاد الاوروبي #سلطات الاحتلال #هدم منازل #الضفة الغربية #القدس

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