  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" توضح آلية التعامل مع اصابتين بكورونا من طلاب الثانوية

الخميس 28 مايو 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" توضح آلية التعامل مع اصابتين بكورونا من طلاب الثانوية


الخليل / سما /

أوضحت وزارة التربية والتعليم موقفها من تقدّم طالبتين مصابتين بفيروس كورونا لامتحانات الثانوية العامة السبت المقبل.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، محمد عواد، إنه بناء على متابعة قضية الطالبتين من بيت أولا فإن الوزارة تؤكد التزامها بالبروتكول الصحي.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك: "تؤكد الوزارة التزامها بالبروتكول الصحي الذي يمنع الطالب المصاب أو المخالط من التقدم في هذه الدورة مع الحفاظ على حقه في التقدم في دورة خاصة لهذا الغرض حيثما كان ذلك ممكنا وقبل دورة اب".

وقال عواد إن البروتكول الصحي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى الوقاية والاحتراز، وعدم تفشي المرض.

#التربية والتعليم #يروس كورونا #امتحانات الثانوية العامة #اصابات #بيت اولا

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

عمرها أكثر من 80 عاما ... شاهد : صور نادرة لميناء يافا التاريخي

الادارة المدنية في الضفة تزيد عدد موظفيها للتعامل مباشرة مع الفلسطينيين

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية

وكالة الـ AP تفصل الصحفي الفلسطيني إياد حمد من عمله.. ونقابة الصحفيين تستنكر

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا غرب الخليل

يوسف حسان

غزة: النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن قضية الصحفي يوسف حسان

سفارتنا بالقاهرة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في مصر

33

موقع عبري يزعم: مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يعقدون لقاءات لبحث عدة قضايا!

الجيش

هآرتس تتحدث عن اساليب وتقسيمات التصفية لدى الموساد: هكذا تختار إسرائيل من تريد اغتيالهم!!