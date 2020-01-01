"التربية" توضح آلية التعامل مع اصابتين بكورونا من طلاب الثانوية

الخليل / سما /

أوضحت وزارة التربية والتعليم موقفها من تقدّم طالبتين مصابتين بفيروس كورونا لامتحانات الثانوية العامة السبت المقبل.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، محمد عواد، إنه بناء على متابعة قضية الطالبتين من بيت أولا فإن الوزارة تؤكد التزامها بالبروتكول الصحي.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك: "تؤكد الوزارة التزامها بالبروتكول الصحي الذي يمنع الطالب المصاب أو المخالط من التقدم في هذه الدورة مع الحفاظ على حقه في التقدم في دورة خاصة لهذا الغرض حيثما كان ذلك ممكنا وقبل دورة اب".

وقال عواد إن البروتكول الصحي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى الوقاية والاحتراز، وعدم تفشي المرض.