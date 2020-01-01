مجلس قروي بردلة: نرفض التواصل مع سلطات الاحتلال خارج القنوات الرسمية

الاغوار /سما/

أكد رئيس مجلس قروي بردلة في الأغوار الشمالية زياد صوافطة، رفضه وكافة أعضاء المجلس التواصل مع سلطات الاحتلال خارج القنوات الرسمية.

وشدد صوافطة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، على أن كافة مناطق الاغوار جزء من الدولة الفلسطيية، ولن تقبل برلدة أو غيرها أن تكون مستقلة أو تحت سيطرة دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أزالت من المنطقة اللوحات والإشارات المكتوب عليها "يمنع دخول الإسرائيلين لأنها مناطق فلسطينية"، ووزعت إخطارات على المواطنين لإخلاء منازل في قرى فصايل ومرج نعجة ومرج الغزال.