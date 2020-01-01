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فتح: التعامل مع الاحتلال وأذرعه يندرج في اطار الخيانة

الخميس 28 مايو 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: التعامل مع الاحتلال وأذرعه يندرج في اطار الخيانة


رام الله / سما /

 أكد المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل أن فتح ومنذ البداية اتخذت قرارها بالوقوف خلف القيادة وستقف عند مسؤولياتها الوطنية، مطالبا الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته سيما في هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

ولفت حمايل في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر اليوم الخميس، أن حركة فتح تسعى وما زالت لإنهاء الانقسام في إطار تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، ناهيك عن الحراك على الصعيد الدبلوماسي لكفّ يد الادارة الأميركية في شراكتها مع الاحتلال في جرائمه بحق شعبنا وقضيتنا.

وشدد حمايل على أن فتح ستبقى خط الدفاع الأول عن الثوابت الوطنية والمقدسات، مهيباً بالكل الوطني عدم التعامل مع الاحتلال وأذرعه، لأن ذلك إن تم فهو يندرج في اطار الخيانة.

وحذر المتحدث باسم حركة فتح من اتباع سلطات الاحتلال لبرنامج ممنهج لبث الفوضى وإثارة الفتن في القرى والبلدات الفلسطينية، والتي راح ضحيتها مواطنون في الأيام الماضية، في اطار مساعي الاحتلال لهزّ ثقة شعبنا بقيادته، مراهنا على الوعي والفكر الرصين لأبناء شعبنا في مواجهة هذه المخططات.

#حركة فتح

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