  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

الخميس 28 مايو 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال


رام الله / سما /

 قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح إن الوزارة تعكف على إعداد التعليمات الخاصة بالنشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال، وبما ينسجم مع البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات التي تم الإعلان عنها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبما يحقق الأهداف التربوية بعد فترة طويلة من الانقطاع عن المدارس ورياض الأطفال نتيجة الجائحة.

وبين صالح، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن تنظيم الفعاليات الصيفية من مخيمات ونواد وغيرها سيتم ضمن محددات ومعايير الصحة والسلامة العامة، مؤكدا أن النشاطات الصيفية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الهادفة إلى توفير مساحة كافية للطلبة للتعبير عن مواهبهم والتفريغ النفسي وتأصيل الكفايات التربوية الكفيلة بتنمية شخصياتهم.

وأوضح أن الوزارة تؤمن بأن النشاطات الصيفية تقع في صلب الرؤية التي تتبناها الوزارة للعودة المدروسة والتدريجية للحياة التربوية والتعليمية الطبيعية، وبما يراعي كل الضوابط التي تحقق أعلى معايير السلامة، لافتاً إلى أن "التربية" ستعلن عن هذه التعليمات بعد المصادقة عليها حسب الأصول.

#التربية والتعليم #المخيمات الصيفية

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

عمرها أكثر من 80 عاما ... شاهد : صور نادرة لميناء يافا التاريخي

الادارة المدنية في الضفة تزيد عدد موظفيها للتعامل مباشرة مع الفلسطينيين

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية

وكالة الـ AP تفصل الصحفي الفلسطيني إياد حمد من عمله.. ونقابة الصحفيين تستنكر

الأخبار الرئيسية

يوسف حسان

غزة: النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن قضية الصحفي يوسف حسان

سفارتنا بالقاهرة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في مصر

33

موقع عبري يزعم: مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يعقدون لقاءات لبحث عدة قضايا!

الجيش

هآرتس تتحدث عن اساليب وتقسيمات التصفية لدى الموساد: هكذا تختار إسرائيل من تريد اغتيالهم!!

700x414

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من الذهاب الى الضفة الغربية وقطاع غزة