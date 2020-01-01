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المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يؤكد دعمه لقرار القيادة الفلسطينية

الخميس 28 مايو 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يؤكد دعمه لقرار القيادة الفلسطينية


رام الله / سما /

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلي المجلس التنسيقي  لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الخميس، آليات تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية القاضي بحلها من الالتزام  بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وشدد العسيلي على دور القطاع الخاص في دعم القيادة، خاصة وأن القرار سيكون له تداعيات اقتصادية بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، مؤكداً الدور الوطني للقطاع الخاص في بناء الدولة الفلسطينية.

بدورهم، أكد ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، دعمهم ووقوفهم إلى جانب القيادة الفلسطينية في القرار، مشيرين إلى أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية.

وشددوا على رفضهم لأي محاولات إسرائيلية لخلق بدائل فلسطينية لتمرير مخططاتها  لشق الصف الفلسطيني، بحجة تقديم تسهيلات بعيداً عن القنوات الرسمية.

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