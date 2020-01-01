غزة: النيابة العامة تصدر بيانا مهما بشأن قضية الصحفي يوسف حسان

غزة / سما /

قالت النيابة العامة في غزة، اليوم الخميس، إنها تابعت وباهتمام بالغ و منذ اللحظة الأولى الادعاءات المنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول اختطاف الصحفي يوسف حسان واحتجازه بصورة غير مشروعة لدى جهة غير معلومة، على الرغم من عدم ورود أي شكوى أو بلاغ من ذويه، وذلك انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسئولياتها القضائية.

وأشارت النيابة في بيان لها، إلى أنها قد بدأت تحقيقاتها اليوم في هذا الادعاء بعد تأمين إحضار الصحفي حسّان من جهات الضبط القضائي، وقد رفض الصحفي تقديم شكوى بشأن ذلك، وعليه سيتم استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المقتضى اللازم وفق الأصول.

وذكرت أنها قررت الإفراج عن الصحفي يوسف حسّان مساء هذا اليوم، فيما ستستكمل التحقيقات في الادعاءات الأخرى المنسوبة له.

وشددت على حرصها العميق والتزامها المنطلق من مبادئها وقيمها على احترام سيادة القانون وعدم جواز مباشرة أي إجراءات قد تؤدي للحد من حرية أي شخص أو إلى انتهاك حقوقه الخاصة خارج إطار القانون، وستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت الوقائع المدعاة.