سفارتنا بالقاهرة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في مصر

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، مساء يوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية، للمواطن الفلسطيني الضابط المتقاعد في إدارة الحاكم جمعة فايز الفرا عن عمر يناهز 79 عاماً.

وتابعت السفارة، مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد، ويتقدم سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية بخالص العزاء والمواساة القلبية لشقيق الفقيد اللواء عبد الله الفرا و لذوي الفقيد وآل الفرا الكرام، داعياً الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان ، وأن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وبوفاة المواطن الفرا، ترتفع أعداد الوفيات في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 100 حالة، بالإضافة إلى 1717 اصابة، تعافى منهم 847 حالة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد كشفت اليوم الخميس، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجاليات الفلسطينية في عديد الدول، بالإضافة إلى ملف العالقين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

وأضافت إنه تم تسجيل 105 اصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في قطر والكويت.