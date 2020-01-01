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بعد العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بمكة.. السعودية تصدر بيانا بشأن العمرة

الخميس 28 مايو 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بمكة.. السعودية تصدر بيانا بشأن العمرة


الرياض /سما/

جددت وزارة الحج والعمرة في السعودية، تأكيدها على استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة، أنه ستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حيث جاء تأكيد الوزارة بعد إجراءات تخفيف القيود والإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ويبدأ اليوم الخميس، تنفيذ تخفيف الإجراءات المفروضة في البلاد، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين التجوال في جميع مناطق المملكة، عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً.


 

#السعودية #مناسك العمرة #مكة المكرمة #فيروس كورونا

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