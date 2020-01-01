الصالح وأبو العسل يؤكدان أولوية دعم الأغوار وصمود المواطنين فيها

أريحا /سما/

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل أن الاغوار الفلسطينية ودعم صمود المواطنين فيها ضد الممارسات والمضايقات الإسرائيلية، وضد مشاريع ومخططات الضم، تحتل الأولوية لدى الرئيس محمود عباس والحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، بمقر المحافظة وسط مدينة أريحا، بحضور رؤساء المجالس والهيئات المحلية والبلدية التابعة للمحافظة.

وأكد الصالح وأبو العسل حرص الحكومة على تحسين وتطوير البنى التحتية بالأغوار، رغم المعيقات الإسرائيلية، ومخططات الضم، وأن كل هذه الممارسات اليومية بحق الأغوار لن تخلق حقا ولن تنشء التزاما.

وتحدث عدد من أهالي الأغوار عن ازدياد حجم المضايقات والإخطارات الإسرائيلية، والتهدديد بقطع التيار الكهربائي.