جنين: عودة صالات الافراح للعمل اعتبارا من يوم غد الجمعة

جنين / سما /

قرر محافظ محافظة جنين أكرم الرجوب اليوم الخميس السماح بعودة العمل في صالات الافراح اعتبارا من يوم غد الجمعة وفقا للتعليمات والاشتراطات الوقائية التالية.

ونشرت المحافظ تعميماً بخصوص الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في صالات الأفراح بعد قرار فتحها.

بنود التعميم

**توفير معقمات للمدعوين ( هاي جين للأيادي بتركيز 70%)

**توفير معقمات للأسطح لتعقيم جميع الاسطح

**توفير كمامات طبية للعاملين ، وتوفير قفازات طبية ذات استخدام لمرة واحدة عند التعامل مع المدعوين.

**يمنع على العاملين الذين تظهر عليهم أعراض انفلونزا أو يعانون من ارتفاع الحرارة لأكثر من 37.8 مئوية.

**استعمال مواد ذات استخدام لمرة واحدة ( كاسات ، معالق ، صحون ، مفارش طاولات).

التعامل مع المدعوين

**يسمح باستقبال نصف الطاقة الاستيعابية للصالات المغلقة ، وعلى مدير / مالك الصالة التأكد شخصيا من عدد المدعوين عند الحجز تحت طائلة المسؤولية.

**التباعد بين المدعوين ضمن مساحات فاصلة بمتر مربع واحد على الأقل.

**لبس الكمامات والقفازات الطبية من قبل مقدمي الخدمة وهذا لا يغني عن غسل وتعقيم الأيدي بشكل دوري.

**تعقيم الأيدي بشكل مستمر وعند لمس الانف والفم والشعر والاذن من قبل موظفي الصالة.

آلية تعقيم وتنظيف صالات الافراح

**تنظيف وتطهير الصالة بشكل دوري عن طريق منظفات الارضيات ومعقمات الاسطح.

**رش المعقمات على الاسطح وداخل الصالة قبل وبعد كل حفل مع عدم التواجد داخل الصالة خلال عملية الرش.

**لبس الكمامات الواقية عند رش المعقمات داخل الصالة.

**تنظيف خزانات المياه الخاصة بالصالة والتأكد من ان مصدر المياه مكلور وسليم.

**التخلص من نفايات الصالة بصورة مستمرة على النحو التالي: جميعها بأكياس بلاستيكية محكمة الاغلاق ، تجميعها بحاويات ذات غطاء محكم الاغلاق وترحيل النفايات بشكل يومي من الصالة.