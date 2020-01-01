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"الداخلية بغزة" تنهي استعداداتها لتامين امتحانات الثانوية العامة

الخميس 28 مايو 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية بغزة" تنهي استعداداتها لتامين امتحانات الثانوية العامة


غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس، إن الأجهزة الشرطية والأمنية أنهت كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

ومن المقرر أن يكون أول اختبارات "التوجيهي" صباح يوم السبت المقبل 30 مايو وحتى 17 يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس "كورونا".

وأكد البزم، أن قوات الشرطة ستعمل على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.

وأهاب بجميع المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة.

#غزة #وزارة الداخلية #قطاع غزة #امتحانات الثانوية العامة

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