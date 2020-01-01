بالاسماء.. مجلس جديد لكلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر

غزة / سما /
اعتمد مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، التشكيل الجديد لمجلس كلية الدراسات المتوسطة بالجامعة للدورة القادمة.
وأوضح بيان مقتضب صادر عن الجامعة اليوم الخميس، أن المجلس الجديد للكلية يتكون من:
أ.د جهاد محمد أبو طويلة / عميد الكلية
أ. بسام محمد شاهين/ نائب العميد للشؤون الأكاديمية
أ. محمد وليد قاعود/ نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية
أ. سعيد يوسف عليان/ رئيس قسم المهن الصحية
أ. وائل كامل سرحان / رئيس قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
أ. إياد محمد البرنية / رئيس قسم الإعلام
أ. حسن محمد المبيض/ رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية
أ. إبراهيم محمد أبو زيد / رئيس قسم القبول والتسجيل
أ. مهند باسم قريقع / رئيس قسم شؤون الطلبة