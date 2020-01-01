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بالاسماء.. مجلس جديد لكلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر

الخميس 28 مايو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. مجلس جديد لكلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر


غزة / سما /

اعتمد مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، التشكيل الجديد لمجلس كلية الدراسات المتوسطة بالجامعة للدورة القادمة.

وأوضح بيان مقتضب صادر عن الجامعة اليوم الخميس، أن المجلس الجديد للكلية يتكون من:

أ.د جهاد محمد أبو طويلة / عميد الكلية

أ. بسام محمد شاهين/ نائب العميد للشؤون الأكاديمية

أ. محمد وليد قاعود/ نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية

أ. سعيد يوسف عليان/ رئيس قسم المهن الصحية

أ. وائل كامل سرحان / رئيس قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

أ. إياد محمد البرنية / رئيس قسم الإعلام

أ. حسن محمد المبيض/ رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية

أ. إبراهيم محمد أبو زيد / رئيس قسم القبول والتسجيل

أ. مهند باسم قريقع / رئيس قسم شؤون الطلبة

#جامعة الازهر #غزة #كلية الدراسات المتوسطة

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