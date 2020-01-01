الصحة بغزة تضاعف جهود الرعاية الصحية في لجان امتحانات الثانوية العامة

غزة / سما /

قال مدير دائرة الصحة المدرسية بوزارة الصحة بغزة كامل صايمة، إن وزارة الصحة ضاعفت جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وأوضح أن ذلك تم تماشيا لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الصحية من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة في لجان الامتحانات في تهيئة كافة الاجواء المناسبة خاصة الصحية منها وبتضافر الجهود مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الداخلية.

وبين أنه قد تم زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام من 160 لجنة الى 250 لجنة لضمان عدم تجمع الطلاب وتحقيق التباعد داخل الغرف الصفية بما لا يزيد عن 14 طالب في كل صف، مع اتمام كافة اجراءات التعقيم وتوزيع الكمامات بالأعداد المناسبة، وتوضيح الارشادات الصحية المناسبة في كل لجنة.

وقال صايمة إن زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام زاد من عبئ مضاعفة عدد الكوادر الصحية في كل لجنة لتقديم الرعاية المناسبة والطارئة لأبنائنا الطلبة، حيث تم تغطية وتجهيز كافة اللجان بطبيب مع بعض الأصناف الدوائية الطارئة.