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المالكي: ننتظر موعداً لاجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بشأن مواجهة الضم

الخميس 28 مايو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: ننتظر موعداً لاجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بشأن مواجهة الضم


رام الله / سما /

 أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن فلسطين تنتظر تحديد موعد لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عبر الإنترنت ضمن التحركات الفلسطينية لإفشال مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الخميس: "إن فلسطين أعدت بياناً خاصاً لاجتماع منظمه التعاون الإسلامي"، مشيراً إلى أن القياده الفلسطينية تسعى إلى حشد الدعم للموقف الفلسطيني وقرار القيادة بأنها في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي والإدارة الأميركية.

وبين المالكي أن القيادة الفلسطينية تُعول كثيراً على موقف الاتحاد الأوروبي، وأن خمساً وعشرين دولة من أصل سبع وعشرين ترفض تماماً خطة الضم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية أجرى الأسبوع الماضي لقاء مع سفراء دول الاتحاد المعتمدين لدى فلسطين، والتقى الأربعاء عدداً من البرلمانيين الأوروبيين، إضافة إلى إرسال رسائل لوزراء خارجية دول أوروبا تبين موقف فلسطين من الضم وكل حيثيات قرار القيادة بأنها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #منظمة التعاون الإسلامي #فلسطين #ضم الضفة

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