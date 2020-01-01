الغرف التجارية: نرفض التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر

رام الله / سما /

اعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وقوفه والتفافه حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

واكد الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، التزامه بالقرارات الأخيرة المتعلقة بموقف القيادة الفلسطينية وتحللها من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت رداً على قرار حكومة الاحتلال وخططها المتمثلة في ضم أجزاء من الضفة الغربية تنفيذاً لصفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق، رفضت الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية مطلقاً التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وأن علاقتها في كافة القضايا المتعلقة بتيسير حركة رجال الأعمال وتسهيل أعمالهم لن تتم إلا من خلال القنوات الرسمية ممثلة بهيئة الشؤون المدنية، حيث ستقف الغرف الفلسطينية سداً منيعاً في وجه أي محاولة لشق الصف الوطني والالتفاف على قرارات الشرعية الفلسطينية.