  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الغرف التجارية: نرفض التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر

الخميس 28 مايو 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغرف التجارية: نرفض التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر


رام الله / سما /

اعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وقوفه والتفافه حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

واكد الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، التزامه بالقرارات الأخيرة المتعلقة بموقف القيادة الفلسطينية وتحللها من جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت رداً على قرار حكومة الاحتلال وخططها المتمثلة في ضم أجزاء من الضفة الغربية تنفيذاً لصفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق، رفضت الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية مطلقاً التعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وأن علاقتها في كافة القضايا المتعلقة بتيسير حركة رجال الأعمال وتسهيل أعمالهم لن تتم إلا من خلال القنوات الرسمية ممثلة بهيئة الشؤون المدنية، حيث ستقف الغرف الفلسطينية سداً منيعاً في وجه أي محاولة لشق الصف الوطني والالتفاف على قرارات الشرعية الفلسطينية.

#الغرف التجارية #اسرائيل #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

عمرها أكثر من 80 عاما ... شاهد : صور نادرة لميناء يافا التاريخي

الأخبار الرئيسية

الجيش

هآرتس تتحدث عن اساليب وتقسيمات التصفية لدى الموساد: هكذا تختار إسرائيل من تريد اغتيالهم!!

700x414

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من الذهاب الى الضفة الغربية وقطاع غزة

الادارة المدنية في الضفة تزيد عدد موظفيها للتعامل مباشرة مع الفلسطينيين

2

عمرها أكثر من 80 عاما ... شاهد : صور نادرة لميناء يافا التاريخي

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم