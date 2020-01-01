"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافي بين جالياتنا في دول العالم

رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 105 اصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في قطر والكويت.

المالكي يتسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي

وأكدت الوزارة أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي تبرعت بهم مؤسسة روزانا الأسترالية بدعم من الحكومة الأسترالية، لبناء قدرات شعبنا وإمكانياته لمواجه فيروس "كورونا"، ورفع كفاءة قطاعنا الصحي في وجه اية موجة قادمة من الفايروس.

وثمّن المالكي الدعم الذي قدمه مشروع روزانا الى المستشفيات الفلسطينية، مشيدا بدعم استراليا حكومة وشعبا واستجابتها للطلب الفلسطيني الذي قدمته "الخارجية" في وقت مبكر.

وأكد أن هذه الأجهزة هي الدفعة الأولى ضمن دفعات أخرى قادمة، لافتا إلى أنه سيتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

سفارات دولة فلسطين تتابع أوضاع العالقين

وأكدت الوزارة أن سفارات دولة فلسطين، تتابع أوضاع العالقين، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم، وتقدم لهم كل احتياج ممكن سواء كمساعدات نقدية او مساعدات عينية وطرود غذائية، وتواصل تأمين السكن لعدد منهم ممن تقطعت بهم السبل، وتوفر العلاج اللازم والادوية للحالات المرضية.

ودعت جميع المواطنين العالقين استمرار التواصل مع سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ المشكلة في جميع الدول.

السعودية: وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن محمد أحمد أبو سلطان (89 عاما) بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات في صفوفها الى 11، ولم تسجل أية إصابة جديدة ليبقى العدد 41، تعافى منها 7، مضيفة أنها تتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للمصابين للاطمئنان عليهم.

الولايات المتحدة الأميركية: لا إصابات جديدة بالفيروس

أكد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، انه لم يتم تسجيل اية إصابة او وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 777، والوفيات 52، فيما تعافى 297.

105 إصابات بين جاليتنا في قطر

افادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 105 اصابات جديدة في صفوف الجالية خلال فترة عيد الفطر، وذلك بعد أن تم إجراء أكثر 2000 فحص "كورونا" في صفوفها، ليرتفع عدد الاصابات الى 258، بينها 5 في العناية المكثفة، و14 في المستشفيات وحالتهم مستقرة.

وأكدت أن 149 منهم خارج الحجر الصحي، وتسجيل 47 حالة تعافي ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 90. حيث تتواصل السفارة وخلية الازمة باستمرار مع جميع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها، وتلبية اي احتياج لها وفقا لإمكانياتها.

تونس: تواصل عملية جمع بيانات العالقين والطلبة الراغبين بالعودة الى أرض الوطن

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعة أوضاع الجالية والطلبة عبر خلية الازمة والتي تعمل وفق امكانياتها المتوفرة على تأمين الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة.

وتابع القسم الطبي بالسفارة حالة أحد الطلبة الصحية منذ بداية إقامته بالمشفى في 18 آيار/مايو، حيث تمت زيارته وتوفير المستلزمات الضرورية له بالإضافة الى التكفل بكافة مصاريف علاجه.

وتواصل السفارة بناء على تعليمات الوزارة عملية جمع بيانات العالقين والطلبة الراغبين بالعودة الى أرض الوطن، مؤكدة بأن الجميع بخير ولم يتم تسجيل أية إصابة أو اشتباه بالفيروس في جميع صفوف أبناء الجالية والطلبة.

تسجيل إصابة جديدة بين جاليتنا بالكويت

افادت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت، بتسجيل اصابة جديدة لاحد المواطنين الفلسطينيين بفيروس "كورونا"، حيث يرقد حاليا في المستشفى ويتلقى العلاج، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 18 إصابة.

وأكدت السفارة وجود عدد غير واضح من الاصابات في صفوف الجالية، وذلك لعدم افصاح المصابين عن إصابتهم لأسباب عديدة.

السلفادور: جاليتنا بخير ولا إصابات

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور بشكل يومي مع الجالية بالسلفادور وغواتيمالا وهندوراس، مؤكدة عدم تسجيل اية اصابة في صفوفها حتى الان،

وأوضحت ان عددا من ابناء الجالية في السلفادور، تقدموا بمساعدة مادية للكنسية الارثوذكسية في بيت لحم، كما قامت مجموعة من شباب قرية الطيبة في غواتيمالا بمساعدة قريتهم.

نيجيريا: سفارتنا تعمل على مدار الساعة

تستمر سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا بفتح أبوابها يوميا على مدار الساعة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، مع استمرار انتشار فيروس "كورونا".

وتعمل السفارة مع مسؤولي الجالية الفلسطينية، للاطمئنان على أوضاعها في مختلف الولايات النيجيرية عبر تطبيق الوتساب، مؤكدة عدم وجود اية اصابة في صفوف الجالية.

بدء الترتيبات لعملية إجلاء العالقين

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية إجلاء العالقين، أعلنت عن بدء العمل بالترتيبات لإطلاق عملية اجلائهم،

وأكدت اللجنة أن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده، كما يتحمل المسافر سعر التذكرة ومصاريف السفر وتكاليف النقل البري من المطار الى الجسر، ومن الاستراحة الى المحافظة المعنية، ويتم التعامل مباشرة ما بين المسافر وشركة الطيران او شركة النقل.

وأكدت أن على جميع العالقين العائدين الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة، الذي سيحدد في حينه بشأن الفحوصات والحجر سواء المنزلي او الصحي.

وشددت على أن تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الاجلاء والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذها في القريب العاجل، داعية جميع المعنيين متابعة البيانات والاعلانات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين تباعا بهذا الشأن.