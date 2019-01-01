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جدول مباريات دور الـ8 لكأس غزة

الخميس 28 مايو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات دور الـ8 لكأس غزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد استئناف منافسات دور الثمانية من بطولة كأس قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الاتحاد أن يوم الجمعة التاسع عشر من يونيو المقبل, سيشهد استئناف مسابقة الكأس دون حضور جماهيري, بعد توقف دام حوالي شهرين, بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبخصوص نصف النهائي, فإنه سيجري في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر القادم, على أن يقام النهائي في الثلاثين منه.

وفيما يلي جدول دور الثمانية الجديد لكأس غزة:

- الجمعة 19-6:

1- شباب رفح - اتحاد خانيونس على ملعب الدرة في دير البلح.

2- اتحاد الشجاعية - الصداقة على ملعب فلسطين في غزة.

- السبت 20-6:

1- شباب خان يونس - نماء على ملعب الدرة في دير البلح

2- الهلال - غزة الرياضي على ملعب فلسطين في غزة.

#كأس غزة #مباريات #الاتحاد الفلسطيني

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