السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها من الذهاب الى الضفة الغربية وقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية.

وامرت سفارة الولايات المتحدة رعاياها الذين يتواجدون في الضفة - أو ينوون السفر إلى الضفة الغربية أو غزة - للحفاظ على "درجة عالية من اليقظة".

يأتي ذلك في أعقاب اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية والاغوار مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت المواقع العبرية أن التحذير الأمريكي جاء أيضا في أعقاب وقف الفلسطينيين التنسيق الأمني مع اسرائيل. وجاء في البيان: "يمكن أن يندلع العنف في وقت قصير أو دون سابق إنذار ويمكن أن يوجه ضد المواقع السياحية". وفقا لموقع يديعوت.