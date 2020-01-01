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جنين: توقيع اتفاقية لتقديم ألف طرد مواد تموينية على الأسر المستحقة

الخميس 28 مايو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

وقعت الغرفة التجارية الصناعية، ومؤسسة الرؤيا العالمية في جنين، اليوم الخميس، اتفاقية لتقديم ألف طرد مواد تموينية كمساهمة مجتمعية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المستحقة في المحافظة.

وثمن محافظ جنين أكرم الرجوب الدعم المتواصل من قبل الغرفة والمؤسسة، الذي شمل المواطنين والهيئات والمؤسسات المحلية في جنين، الذين تأثرت أوضاعهم بسبب الظروف الطارئة التي عمت البلاد في ظل جائحة كورونا.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر، ومدير التنمية الاجتماعية رائد نزال، بحضور مديرة مكتب الشمال في مؤسسة الرؤيا العالمية عفاف أبو دية.

#مواد تموينية

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