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وفاة رضيعة بعد إعطائها دم سلحفاة لحمايتها من كورونا

الخميس 28 مايو 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رضيعة بعد إعطائها دم سلحفاة لحمايتها من كورونا


وكالات / سما /

توفيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، بعد أن شربت دم سلحفاة للحماية من وباء "كوفيد-19" في جمهورية الدومينيكان.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن شقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات ووالديها دخلوا المستشفى بعد شربهم دم السلحفاة الذي نصح به مشعوذ في هايتي.

ووفقا للتقارير، فإن الطفلة ماتت عند وصولها إلى المستشفى، بينما حالة شقيقتها ووالديها حرجة ولكنها مستقرة.

وقال مدير المستشفى: "هذه الأنواع من الحالات سببها أشخاص يعتقدون أن هذه المشروبات قد تكون لها صفات طبية، ولكن يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والجدير بالذكر أن الرضيعة توفيت، يوم الأحد الماضي، ولكن لم يتم نشر التفاصيل إلا يوم أول أمس الثلاثاء.

#وفاة #سلحفاة #فيروس كورونا

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