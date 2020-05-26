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شاهد.. صحفية مصرية تفر مذعورة من الاستوديو على الهواء

الخميس 28 مايو 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. صحفية مصرية تفر مذعورة من الاستوديو على الهواء


وكالات / سما /

فرت الإعلامية المصرية لبنى عسل، من الأستوديو على الهواء مباشرة وعلى مرأى ملايين المشاهدين، بسبب موقف طريف من حيوان أليف، خلال تقديمها حلقة ثاني أيام العيد من برنامج "الحياة اليوم".

وكانت الحلقة مخصصة للقاء مع الممثلين والفنانين الذين قدموا برامج وعروضا رمضانية تم بثها عبر قناة "الحياة".

وعند استضافتها الفنان إبراهيم السمان، الذي قدم برنامج "كريزي تاكسي"، تطرقت معه إلى فقرة "النسناس بقاليلو" الذي استعان به في إحدى الحلقات.

وهذا ما اضطر الفنان لإحضار النسناس الطريف إلى الأستوديو، ليظهر مع الممثل السمان على الهواء في بث مباشر، وعندما حاولت الإعلامية لبنى عسل ممازحته استجاب لها بكل طيب خاطر لكنه تعلق بها على الفور بحيث لم تستطع السيطرة عليه ومنعه من مداعبتها، فقررت الهروب من الأستوديو، بطريقة أثارت ضحك زميلها حسام، وكذلك قهقهات من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.

 

#صحفية #النسناس #لبنى عسل

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