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محمد عبده: الحجر جعلني أكتشف أن أبنائي 10 وليسوا 9!

الخميس 28 مايو 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عبده: الحجر جعلني أكتشف أن أبنائي 10 وليسوا 9!


وكالات / سما /

اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلي المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال مازحا إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد وليس 9!

وأطل عبده الثلاثاء على جمهوره، في حفلة افتراضية على "شاهد VIP"، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر.

وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي: "ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا في نعمه كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا".

ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها "من طيب خاطر".

#محمد عبده #السعودية

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