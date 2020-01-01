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وزير من أكبر دولة إسلامية يشبه الزوجات بالكورونا فتنهال عليه الانتقادات

الخميس 28 مايو 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير من أكبر دولة إسلامية يشبه الزوجات بالكورونا فتنهال عليه الانتقادات


وكالات / سما /

يواجه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ انتقادات حادة لتشبيهه فيروس كورونا بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.

وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل حزيران/يونيو، والتأقلم على ما أسمته بـ "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب أمس الأربعاء: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان يقول إن كورونا مثل زوجتك .. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

وأثارت تلك التعليقات ردودا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية وإندونيسيين آخرين عبرالإنترنت.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان إن ذلك التصريح "لا يعكس فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة كوفيد19-، ولكنه يظهر أيضا المواقف المتحيزة للجنس وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضافت :"النكات التي تستخدم النساء موضوعا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 23 ألفا و851 أمس الأربعاء، بزيادة قدرها 686 حالة عن اليوم السابق.

كما تم تسجيل 55 وفاة ليصل الإجمالي إلى .1473

وأعرب بعض الإندونيسيين عن مخاوفهم بشأن خطة إعادة فتح الاقتصاد في وقت يبدو فيه منحنى الإصابات غير مستو.

#كورونا #إندونيسيا

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