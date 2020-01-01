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الأسير رسمي الخطيب يعاني أوضاعا صحية صعبة

الخميس 28 مايو 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

حمل نادي الأسير، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن حياة الأسير رسمي الخطيب (32 عاما) من الخليل، والمعتقل في مركز تحقيق "عسقلان" منذ 15 أيار الجاري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسير الخطيب تعرض أثناء اعتقاله للضرب المبرح، ما تسبب بكسر في يده اليسرى التي تعاني من عجز، جرّاء إصابة تعرض لها برصاص جيش الاحتلال عام 2002.

وفي السياق ذاته، ناشدت عائلة الأسير الخطيب كافة جهات الاختصاص بضرورة زيارة نجلها، للاطمئنان على وضعه الصحي ومعرفة حقيقة ما يجري معه، خاصة مع ورود معلومات تؤكد أنه يعاني أوضاعا صحية صعبة في التحقيق.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب متزوج وله أربعة أبناء، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا.

 
#رسمي الخطيب #الاسرى

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