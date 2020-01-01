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إنستغرام يكشف عن أدوات جديدة لكسب المال عبر الإنترنت

الخميس 28 مايو 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام يكشف عن أدوات جديدة لكسب المال عبر الإنترنت


وكالات / سما /

أعلن تطبيق أنستغرام المملوك لفيسبوك الأربعاء عن أدوات جديدة تمكن الناس من كسب المال عن طريق مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وذلك في إطار المنافسة على المواهب الخلاقة في سوق محتوى الفيديو الذي يزداد ازدحاما.

وسيبدأ أنستغرام، الذي يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعي الصيت الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، في السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع "شارات" لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي.

وسيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية (آي.جي.تي.في) للفيديو حيث ستذهب نسبة 55 بالمئة من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.

وللبدء في اختبار الأدوات الجديدة، اختار إنستجرام بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيكتوك المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.

وكان فيسبوك نفسه قد طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادي من وراء قاعدة معجبيهم في عام 2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق يوتيوب.

وقال جاستن أسوفسكي كبير مسؤولي التشغيل في انستغرام إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات في البداية.

#إنستغرام #الإنترنت

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