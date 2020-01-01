  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

موقع إلكتروني يتيح مشاهدة شرائط الفيديو القديمة

الخميس 28 مايو 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إلكتروني يتيح مشاهدة شرائط الفيديو القديمة


وكالات / سما /

صار أشبه بالمستحيل الآن مصادفة مسجل فيديو صالح للتشغيل هذه الأيام ناهيك عن شرائط الفيديو القديمة لتشغيلها عليه.

وعلى عكس أجهزة التسجيل الرقمية التي تقترب من الكمال، تسببت القيود الفنية لشرائط "في إتش إس" (نظام الفيديو المنزلي) والتغييرات الفيزيائية للشريط مع مرور الوقت في تراجع قوي في الجودة.

ولكن هذه العيوب بعينها هي ما يمنح تسجيلات "في إتش إس" الجودة التي يستمتع الكثيرون بتذكرها.

وهذا دفع موقع "إنترنت أركايف" -وهو مكتبة إلكترونية بالولايات المتحدة توفر مجانا الكتب والأفلام والموسيقى والمواقع الإلكترونية وغيرها- لرقمنة شراطة "في إتش إس" ووضعها في أرشيف. وحتى الآن لديها أكثر من 21 ألف شريط بلغات شتى .

ويمكن الاطلاع عليها جميعا عبر الإنترنت تحت اسم " The VHS Vault".

وتصفح الفيديوهات أشبه بالعودة إلى زمن التلفزيونات القديمة ذات الصور المهزوزة والأبعاد مربعة الشكل.

ورغم أنها صارت رقمية إلا أن هذا التسجيلات من الشرائط التناظرية المتقدمة في العمر تعطي إحساسا فوريا بالحنين إلى الماضي. وينطبق الأمر نفسه على جودة الصوت الذي رغم كونه جيدا نسبيا على شرائط "في إتش إس"، فإنه مصاحب بطقطقة صادرة من رءوس الشريط الدوارة.

#الفيديو #تسجيلات

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الجنائية الدولية تطلب إيضاحات رسمية من السلطة حول ابطالها الاتفاقات مع اسرائيل..

الأخبار الرئيسية

الادارة المدنية في الضفة تزيد عدد موظفيها للتعامل مباشرة مع الفلسطينيين

2

عمرها أكثر من 80 عاما ... شاهد : صور نادرة لميناء يافا التاريخي

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا