اتحاد ألعاب القوى يبحث استمرار أنشطته

رام الله / سما /

عقد اتحاد ألعاب القوى اجتماعاً مع لاعبي ومدربي المنتخب الوطني بمقره، بحضور تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد. وقال د. مازن الخطيب عبر الهاتف، أشاد فيها بمتانة العلاقة التي تجمع الاتحاد بكوادره من لاعبين ومدربين، وحياهم على كل ما يبذلونه من مجهودات كبيرة خلال جائحة كورونا واصرارهم على ممارسة التدريبات والحفاظ على مستوياتهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. بدوره أكد العبسي أن الاتحاد يتابع تدريبات اللاعبين عبر المدربين المشرفين، ولن يدخر جهداً في الوقوف بجانب كوادر اللعبة في ظل جائحة كورونا