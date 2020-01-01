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نقابات العمال: شعبنا ليس متسولا ونرفض محاولات تقويض دور السلطة الوطنية

الخميس 28 مايو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن شعبنا ليس متسولا ومن حقه العيش بكرامة.

ورفض سعد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، محاولات حكومة الاحتلال تقويض دور عمل السلطة الوطنية.

واضاف ان قطاع العمال يعي ما تقوم به حكومة الاحتلال من بث الإشاعات والأكاذيب والبلبلة في صفوفهم، من خلال الإعلان عن منعهم من العمل داخل أراضي الـ48، للتحريض على السلطة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد سعد أن هذا التحريض الممنهج على السلطة الوطنية، من قبل حكومة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأميركية، يهدف إلى تنفيذ مخططها بالضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.

#العمال

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