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تعرف على أبرز المستجدات المتعلقة بكأس غزة

الخميس 28 مايو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أبرز المستجدات المتعلقة بكأس غزة


غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن أبرز المستجدات المتعلقة باستكمال بطولة كأس غزة 2020.

وأكد هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه سيتم استكمال بطولة الكأس خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري.

ودعا الأندية الثمانية التي بقيت في البطولة, للعودة إلى التدريبات هذه الفترة, والاستعداد لخوض ما تبقى من المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب في دور الثمانية شباب رفح مع اتحاد خانيونس, واتحاد الشجاعية مع الصداقة, وشباب خانيونس مع نماء, وغزة الرياضي مع الهلال.

يشار إلى أن بطولة كأس غزة وصلت محطتها لدور الثمانية, بينما انتهت مسابقة الدوري لجميع الدرجات الممتازة, والأولى, والثانية, والثالثة.

#كأس غزة

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