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مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

الخميس 28 مايو 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين


القاهرة /وكالات/

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر ستحل بعد أسبوعين.

وأشاد تاج الدين خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا، بدور جامعة طنطا وتقديمها عددا وافرا من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا "كوفيد 19"، مطالبا بانشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول الدكتور عوض تاح الدين خلال الجلسة العلمية الأولي "المستجدات عن كورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف كافة الموسسات للخروج من الأزمة إلى بر الامان.

من جهته رحب مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا في بداية كلمته بالمؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بكل العلماء المشاركين بالمؤتمر من مختلف دول العالم.

وقال مجدي سبع: "المؤتمر يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمى وبحث طرق العلاج المضاد وتحديد اللقاحات ومناقشة اثار ازمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل العالم بعد الجائحة".

#مصر

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