  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي محبط بسبب تأجيل كوبا أمريكا

الخميس 28 مايو 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي محبط بسبب تأجيل كوبا أمريكا


وكالات / سما /

عبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، عن إحباطه بسبب تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة كوبا أمريكا في الصيف الحالي، لكن كل البطولات الدولية بما فيها كوبا أمريكا ويورو 2020 تم تأجيلهم إلى الموسم المقبل.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، في حديثه لـ “أديداس”: “لا يمكننا التفكير في ما تم تركه هذا العام، من الأفضل التفكير في المستقبل وخوض المباريات، سيكون الأمر غريباً في البداية، لكنني يائس للتنافس من جديد”.

وأضاف: “تأجيل بطولة كوبا أمريكا كان بمثابة خيبة آمل كبيرة بالنسبة لي، لكنه كان القرار الأكثر منطقية”.

وتابع: “كانت كوبا أمريكا حدثاً كبيراً بالنسبة لي هذا العام، وكنت سعيداً للغاية للمشاركة في البطولة مرة أخرى، لكنه كان صعباً عندما علمت بتأجيل البطولة، رغم فهمي التام لأسباب القرار”.

وواصل: “لا أعتقد أن أي شخص كان يمكنه توقع حدوث شيئاً كهذا أو التأثير الهائي الذي أحدثه هذا الوباء في جميع أنحاء العالم”.

وأختتم حديثه: “ليس من السهل أبداً العيش والتعامل مع الكثير من حالة عدم اليقين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، أردنا جميعاً أن نعرف متى يمكننا التدريب وخوض المباريات من جديد، بالنسبة لأي لاعب كرة قدم الحفاظ على تركيزنا عندنا نخطو أرض الملعب”.

#ميسي #كوبا أمريكا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية