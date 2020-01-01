ميسي محبط بسبب تأجيل كوبا أمريكا

وكالات / سما /

عبر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، عن إحباطه بسبب تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة كوبا أمريكا في الصيف الحالي، لكن كل البطولات الدولية بما فيها كوبا أمريكا ويورو 2020 تم تأجيلهم إلى الموسم المقبل.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، في حديثه لـ “أديداس”: “لا يمكننا التفكير في ما تم تركه هذا العام، من الأفضل التفكير في المستقبل وخوض المباريات، سيكون الأمر غريباً في البداية، لكنني يائس للتنافس من جديد”.

وأضاف: “تأجيل بطولة كوبا أمريكا كان بمثابة خيبة آمل كبيرة بالنسبة لي، لكنه كان القرار الأكثر منطقية”.

وتابع: “كانت كوبا أمريكا حدثاً كبيراً بالنسبة لي هذا العام، وكنت سعيداً للغاية للمشاركة في البطولة مرة أخرى، لكنه كان صعباً عندما علمت بتأجيل البطولة، رغم فهمي التام لأسباب القرار”.

وواصل: “لا أعتقد أن أي شخص كان يمكنه توقع حدوث شيئاً كهذا أو التأثير الهائي الذي أحدثه هذا الوباء في جميع أنحاء العالم”.

وأختتم حديثه: “ليس من السهل أبداً العيش والتعامل مع الكثير من حالة عدم اليقين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، أردنا جميعاً أن نعرف متى يمكننا التدريب وخوض المباريات من جديد، بالنسبة لأي لاعب كرة قدم الحفاظ على تركيزنا عندنا نخطو أرض الملعب”.