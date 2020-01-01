يوفنتوس يطلب لاعبا جديدا في صفقة بيانيتش

وكالات / سما /

طلب مسؤولو يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع لاعب جديد من برشلونة الإسباني، للاستغناء عن خدمات ميرالم بيانيتش للنادي "الكتالوني".

وكانت إدارة يوفنتوس ترغب في ضم آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، مقابل انتقال بيانيتش إلى "كامب نو"، إلا أن اللاعب البرازيلي رفض ارتداء قميص "السيدة العجوز".

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن يوفنتوس طلب ضم الهولندي فرينكي دي يونغ بدلا من آرثر، للموافقة على رحيل لاعب الوسط البونسي.

وذكرت "مونت كارلو", أن برشلونة ويوفنتوس متفقان بالكامل على صفقة بيانيتش، ويتبقى فقط التوصل للاسم الذي سيدخل في المبادلة.

وأوضحت أن في حالة إتمام الصفقة، فإن دي يونغ سيلم شمله من جديد مع زميله القديم ماتياس دي ليخت.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإسبانية سبق أن شددت على وجود دي يونغ، ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للرحيل في برشلونة.