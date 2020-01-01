  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صراع لندني بين توتنهام وأرسنال لضم ويليان

الخميس 28 مايو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع لندني بين توتنهام وأرسنال لضم ويليان


وكالات / سما /

ينتهي عقد اللاعب البرازيلي ويليان صاحب ال30 عام ونجم نادي تشيلسي، بنهاية الموسم الجاري ولذلك فإنه قد أصبح مطمعًا لأكثر من نادي ولكن الأخبار تأتي اليوم بإهتمام عملاقي العاصمة الإنجليزية لندن، أرسنال وتوتنهام.

وحسب صحيفة “التلجراف” البريطانية الشهيرة، فإن ناديي أرسنال وتوتنهام لا يمتلكون الكثير من الأموال من أجل إتمام الكثير من التعاقدات في الصيف المقبل وذلك سيتجهان لبعض الصفقات المجانية.

ويرى الناديان، أن التعاقد مع ويليان سيكون بمثابة صفقة رابحة للكثير من الأسباب، أبرزها وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 5 سنوات كاملة، وإعتياده على الأجواء واللغة، بجانب خبرته وقدرته على صناعة الفارق من على دكة الإحتياط.

وسيتم استثناء كافة أندية الدوري الإنجليزي من فكرة نهاية عقد اللاعبين في شهر يونيو كما هو معروف، وسيتم مد تلك الفترة حتى ينتهي الموسم حيث من المتوقع أن يمتد الموسم حتى شهر أغسطس المقبل.

وحسب تصريحات ويليان في الإسبوع الماضي فإنه يبدو قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوز حيث قال لموقع “إسبورتي إينتراتيفو” البرازيلي:” النادي قدم لي التمديد لمدة موسمين ولكني أرغب في عقد يمتد 3 سنوات وعلمت بأنهم لن يغيروا هذا العرض لذلك لن استمر”.

وتشير الأنباء إلى أن نادي توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب البرازيلي بسبب تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو من تعاقد معه عندما كان مدربًا لنادي تشيلسي في عام 2015.

#توتنهام #تشيلسي #ويليان

الأكثر قراءة اليوم

عملية إسرائيلية في محاولة لإنقاذ نجوى قدح الدم مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية

"الأونروا" تنشر رابط فحص شهادات طلبة مدارسها لعام 2020

لفظ أنفاسه الأخيرة تحت قدم شرطي... مشهد يهز الرأي العام الأمريكي.. فيديو

قناة عبرية: إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" بالضفة.. وهذا ما تريده ادارة ترامب!

فلسطين توضح حقيقة تلقيها طلباً من "الجنائية الدولية" بشأن إعلان الرئيس حل الاتفاقيات مع اسرائيل..

"منظمة التحرير" تعلن انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال...

للمرة الأولى.. حزب الله يكشف عن تدريبات نوعية

الأخبار الرئيسية

34826

لعبة الحرب .. سيناريوهات اسرائيلية استعدادا للتصعيد بعد الضم

نتنياهو يكشف عن رؤيته لتفاصيل تطبيق السيادة على الأراضي الفلسطينية

معاريف: لم يُطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد للضم والتنسيق مع الجيش الأردني ما يزال قائمًا

860x484 (3)

هآرتس: قلق أميركي - إسرائيلي من معارضة المستوطنين لـ "الضم" وفق خطة ترامب

غانتس

زعيم حزب ميرتس يهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية وأمنية