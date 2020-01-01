صراع لندني بين توتنهام وأرسنال لضم ويليان

وكالات / سما /

ينتهي عقد اللاعب البرازيلي ويليان صاحب ال30 عام ونجم نادي تشيلسي، بنهاية الموسم الجاري ولذلك فإنه قد أصبح مطمعًا لأكثر من نادي ولكن الأخبار تأتي اليوم بإهتمام عملاقي العاصمة الإنجليزية لندن، أرسنال وتوتنهام.

وحسب صحيفة “التلجراف” البريطانية الشهيرة، فإن ناديي أرسنال وتوتنهام لا يمتلكون الكثير من الأموال من أجل إتمام الكثير من التعاقدات في الصيف المقبل وذلك سيتجهان لبعض الصفقات المجانية.

ويرى الناديان، أن التعاقد مع ويليان سيكون بمثابة صفقة رابحة للكثير من الأسباب، أبرزها وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 5 سنوات كاملة، وإعتياده على الأجواء واللغة، بجانب خبرته وقدرته على صناعة الفارق من على دكة الإحتياط.

وسيتم استثناء كافة أندية الدوري الإنجليزي من فكرة نهاية عقد اللاعبين في شهر يونيو كما هو معروف، وسيتم مد تلك الفترة حتى ينتهي الموسم حيث من المتوقع أن يمتد الموسم حتى شهر أغسطس المقبل.

وحسب تصريحات ويليان في الإسبوع الماضي فإنه يبدو قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوز حيث قال لموقع “إسبورتي إينتراتيفو” البرازيلي:” النادي قدم لي التمديد لمدة موسمين ولكني أرغب في عقد يمتد 3 سنوات وعلمت بأنهم لن يغيروا هذا العرض لذلك لن استمر”.

وتشير الأنباء إلى أن نادي توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب البرازيلي بسبب تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو من تعاقد معه عندما كان مدربًا لنادي تشيلسي في عام 2015.