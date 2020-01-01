برشلونة يعرض 6 لاعبين للبيع

وكالات / سما /

يواجه نادي برشلونة شأنه شأن باقي الأندية الأوروبية أزمة اقتصادية تسبب فيها فيروس "كورونا"، بعد تعليق الموسم مدة تخطت شهرين، دون موارد سواء من تذاكر المباريات أو البث التلفزيوني.

ويسعى برشلونة لإبرام تعاقداته الجديدة استعدادا للموسم المقبل، خاصة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وميرالم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، ما يجبره على بيع عدد من لاعبيه لجمع الملايين، أو محاولة تضمين بعضهم في تلك الصفقات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد استقر برشلونة على مجموعة اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم في نهاية الموسم سواء بالبيع المباشر، أو من خلال تضمينهم في صفقات تبادلية.

1- فيربو:

يعدّ لاوتارو هدفا رئيسيا لبرشلونة في الموسم الجديد، وهناك اهتمام من قبل إنتر ببعض لاعبي "البرشا"، كان أولهم آرثر ميلو، لكنه رفض الرحيل عن "كامب نو"، فنقل اهتمامه إلى جونيور فيربو الذي وافق النادي "الكتالوني" على رحيله مقابل 30 مليون يورو.

2- توديبو:

يعتبر المدافع الفرنسي جان كلير توديبو من الأوراق الرابحة لبرشلونة في "الميركاتو" الصيفي، نظرا لاهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

ويلعب توديبو معارا إلى شالكه مع خيار شراء مقابل 25 مليون يورو، لكن يبدو أن النادي الألماني لن يتمكن من دفع هذا الرقم، فبدأ برشلونة في الاستماع للأندية المهتمة باللاعب من مختلف الدوريات مثل الإنجليزي والإيطالي والألماني.

وقد سأل إيفرتون عن إمكانية ضم توديبو في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه ببرشلونة، بعد ضم ياري مينا ولوكاس دين وأندريه غوميز، لكنه لم يقدم عرضا رسميا بعد.

كذلك تلقى برشلونة اتصالات من جانب باير ليفركوزن وموناكو، كما أبدى يوفنتوس رغبة لكنه تراجع لوجود وفرة لديه في هذا المركز.

3- رافينيا:

يعتبر رافينيا من الأسماء المدرجة في كشف الراحلين، إذ يلعب هذا الموسم معارا إلى سيلتا فيغو مع خيار شراء مقابل 16 مليون يورو، كما أنه يحظى باهتمام بعض أندية الدوري الإيطالي وكذلك الإنجليزي.

ولعب رافينيا من قبل على سبيل الإعارة في إنتر ميلان، ورغم تقديمه مستويات جيدة إلى أن النادي الإيطالي لم يحاول ضمه نهائيا وقتها، لكن ذلك قد يحدث ضمن صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة.

كما يراقبه ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال ويحظى بإعجابه، لذلك قد نراه بقميص "المدفعجية" أيضا في الموسم المقبل.

4- واغي وسيميدو:

لا يمانع برشلونة رحيل ظهيري الجبهة اليمنى موسى واغي ونيلسون سيميدو، حيث يسعى للحصول على مقابل مادي من الأول يصل إلى 15 مليون يورو ولا يقل عن 8 ملايين، فيما يخطط لضمان 50 مليون يورو من بيع الثاني.

ويعدّ سيميدو الظهير الأكثر طلبا في السوق هذا الصيف، ويرحب برشلونة ببيعه نقدا أو تضمينه في صفقة تبادلية من أندية يوفنتوس (بيانيتش)، وكذلك إنتر (لاوتارو).

5- فيدال:

يعد التشيلي أرتورو فيدال هدفا مهما لإنتر هذا الصيف، حيث حاول أنطونيو كونتي مدرب "النيراتزوري" ضمه في الشتاء، لكن النادي الإيطالي لا يريد تضمينه في صفقة لاوتارو.

وقد حدد برشلونة مبلغ 15 مليون يورو مقابل بيعه، رغم كبر سنه، وتبقي موسم واحد فقط في عقده.