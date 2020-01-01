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ألمانيا تدعم المساعدات الغذائية للاسر الفقيرة في فلسطين بـ6 ملايين يورو

الخميس 28 مايو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعم المساعدات الغذائية للاسر الفقيرة في فلسطين بـ6 ملايين يورو


غزة / سما/

 قدمت الحكومة الألمانية مبلغ 6 ملايين يورو (6.5 مليون دولار أميركي)، لتغطية الاحتياجـات الغـذائية لأكثر من 300 ألـف فلســــــــطيني من غير اللاجئين في قطاـع غزة والضــفة الغربية.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هذا التبرع السخي من الخارجية الألمانية سيمكنه من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية من خلال القسائم الإلكترونية إلى 274 ألف فلسطيني غير لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية لمدة شهرين.

ولفت إلى أن 35 ألف شخص في قطاع غزة سيحصلون على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر، وتشتمل على دقيق القمح المدعم والبقول والزيوت النباتية والملح المعزز باليود.

وقال ممثل البرنامج، مديره القطري ستيفين كيرني: "لقد دفعت أزمة كوفيد-19 بالآلاف إلى المزيد من الفقر والجوع مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وسط اقتصاد متداعي".

وأضاف: "يتطلب الوضع الراهن تنفيذ برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى لتدخلات أكثر شمولاً. ولدينا ثقة كبيرة في دعم الجهات المانحة لنا للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ونشعر بالامتنان لألمانيا، حكومةً وشعبًا، لدعمهما المستمر والثابت في هذا الوقت العصيب."

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#اللاجئين #المانيا #دعم #غزة

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